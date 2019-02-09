Источник: «Галатасарай» может подписать Дзагоева в качестве свободного агента

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев попал в сферу интересов стамбульского «Галатасарая», утверждает турецкое издание Fotospor.

По данным источника, «Галатасарай» рассматривает возможность подписания Дзагоева после истечения контракта полузащитника с ЦСКА. Текущее соглашение Алана рассчитано до конца июня 2019 года.

Утверждается, что «Галатасарай» очертил круг игроков, попавших в сферу интересов стамбульцев. Помимо Дзагоева в него вошли Данте Риго (ПСВ), Антуан Бернед («ПСЖ»), Мигел Луиш («Спортинг») и Маркус Хенриксен («Халл Сити»). Стамбульский клуб отдаёт приоритет игрокам, которые в ближайшее время станут свободными агентами.

«Галатасарай» после 20 сыгранных туров занимает второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Подопечные Фатиха Терима отстают от лидирующего «Истанбула» на 8 очков.