Радченко: для Черышева «Валенсия» не потолок, он может играть за топ-клуб

Бывший нападающий «Депортиво», «Расинга» и «Райо Вальекано» Дмитрий Радченко поделился мнением об игре полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева. Хавбек забил гол и отдал голевую передачу в выездной встрече 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком» (2:0).

«Раньше микротравмы, которым подвержен Денис, не давали ему раскрыться до конца. На данный момент он вышел на пик своих физических кондиций, наконец-то его ничего не беспокоит. Он показывает приличный футбол, приносит огромную пользу «Валенсии», которая ставит перед собой самые высокие задачи.



«Валенсия» для Дениса не потолок. У него испанский менталитет, он там родился и вырос. Он может, и у него есть всё для того, чтобы играть за топ-клуб», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.