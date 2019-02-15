«Локомотив» взял в аренду полузащитника Кварацхелию

Московский «Локомотив» объявил о подписании контракта с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией. Хавбек будет выступать за «Локомотив» до конца сезона на правах аренды.

18-летний полузащитник в 2018 году перешёл в «Металлург» (Рустави). За грузинский клуб он провёл 18 матчей, забив 3 мяча. Выступал за юношеские сборные Грузии, игроки не старше 17 и 19 лет. В 25 матчах за юношеские команды забил 17 мячей.

Хвича Кварацхелия является воспитанником академии «Динамо» (Тбилиси).

«Локомотив» после 17 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги занимает пятое место в турнирной таблице. Действующие чемпионы страны набрали 28 очков. Чемпионат России «Локомотив» возобновит домашним матчем с «Крыльями Советов». Эта встреча состоится 2 марта.