РЖД выделили «Локомотиву» 4,6 млрд рублей в 2019 году

ОАО «Российские железные дороги» выделило «Локомотиву» 4,6 млрд рублей в 2019 году. Об этом сообщил председатель совета директоров московского клуба, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Анатолий Мещеряков.



«РЖД выделили клубу в этом году 4,6 млрд рублей без НДС. Этот бюджет у нас уже на протяжении нескольких лет, и можно предположить, что в следующем году цифры будут примерно на этом же уровне», — приводит слова Мещерякова ТАСС.

На испанских сборах подопечные Юрия Сёмина проведут три контрольных матча: с «Викингом» (21 февраля, 18:00 мск), «Сарпсборгом» (25 февраля, 20:00 мск) и «Мольде» (26 февраля, 20:00 мск). В 17 турах первенства Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.