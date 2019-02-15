Симеоне: Диего Коста — зверь, «Атлетико» нужна его энергия

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал возвращение в строй форварда Диего Косты, который пропустил более двух месяцев из-за травмы ноги.

«Диего Коста — зверь, он рвётся в бой. Он амбициозен, все знают, что Коста является настоящим воином.

Мы надеемся, что он сможет выплеснуть свою энергию, в которой мы так нуждаемся.

У меня нет сомнений, что Мората и Коста могут играть вместе. Для этого нужно построить структурированную команду», — приводит слова Симеоне Reuters.

В 24-м туре испанской Примеры «Атлетико» сыграет в гостях с «Райо Вальекано». После 23 туров «Атлетико» с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице Примеры. От лидирующей «Барселоны» мадридцы отстают на 7 очков.