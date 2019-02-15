Симеоне: продлил контракт из-за игроков «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, почему решил продлить соглашение с клубом до 2022 года.

«Продлил контракт из-за игроков, которые выступают в «Атлетико». Мы можем стать лучше, можем продолжать сражаться. Это заставляет меня хотеть соревноваться вместе с этой командой», — приводит слова Симеоне пресс-служба «Атлетико» на странице клуба в «Твиттере».

Аргентинский специалист возглавляет «матрасников» с 2011 года. За это время мадридская команда под его руководством выиграла испанскую Примеру, Кубок и Суперкубок страны, дважды стала победителем Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА. Кроме того Диего дважды вывел «Атлетико» в финал Лиги чемпионов.

«Атлетико», набрав 44 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.