«Ротор» объявил о подписании контракта с Макеевым

«Ротор» объявил о подписании контракта с защитником Евгением Макеевым, который ранее покинул «Сочи». В составе волгоградского клуба 29-летний футболист будет выступать под номером 16.

«С завтрашнего дня приступаю к тренировкам. Предстоит много работы, нужно побыстрее влиться в коллектив. У «Ротора» богатая история и традиции. В Волгограде прекрасный стадион, на который с удовольствием идут болельщики. Хочу быть полезным команде и радовать волгоградцев красивой игрой», — приводит слова Макеева пресс-служба клуба.

Макеев является воспитанником «Северстали». В период с 2006 по 2007 год защитник защищал цвета клуба «Шексна», после чего перебрался в московский «Спартак», в котором пребывал на протяжении следующих 10 лет. При этом начиная с 2014 года Макеев также выступал за вторую команду красно-белых. Сезон-2017/18 игрок провёл в «Ростове», после чего перешёл в «Сочи». За последнюю команду он успел сыграть лишь 7 матчей.

«Ротор» после 24 туров занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 28 очков.