Юмтити попал в заявку «Барселоны» на матч с «Лионом» в Лиге чемпионов

«Барселона» огласила заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом». Встреча состоится 19 февраля на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



В завку каталонской команды попал французский защитник Самуэль Юмтити, который из-за проблем с коленом не выходил на поле более двух месяцев. 24 ноября 2018 года он отыграл 90 минут в матче чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1), однако через несколько дней после матча вновь почувствовал дискомфорт в колене на тренировке.



На игру отправится 21 игрок: тер Штеген, Семедо, Пике, Ракитич, Серхио, Коутиньо, Суарес, Месси, Дембеле, Малком, Ланге, Мурильо, Альба, Принс, Роберто, Видаль, Юмтити, Аленья, Иньяки, Эскьета, Ваге.

Юмтити возобновил тренировки в «Барселоне» после травмы