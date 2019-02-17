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«Лилль» не смог обыграть «Монпелье», отрыв от «Лиона» составляет 4 очка

«Лилль» не смог обыграть «Монпелье», отрыв от «Лиона» составляет 4 очка
Футбол / Франция

«Лилль» сыграл вничью с «Монпелье» в матче 25-го тура французской Лиги 1. Встреча, проходившая в Лилле на стадионе «Пьер-Моруа», завершилась со счётом 0:0.

Несмотря на преимущество хозяев, подопечные Кристофа Гальте так и не сумели распечатать ворота соперника. В одном из эпизодов за гостей сыграл каркас ворот.

«Лилль» после этого матча набрал 50 очков и укрепился на второй строчке в турнирной таблице. Северяне опережают идущий третьим «Лион» на четыре очка и отстают от лидирующего «ПСЖ» на девять очков. При этом парижане провели на три матча меньше, чем «Лилль».

В следующем туре Лиги 1 «Лилль» сыграет в гостях со «Стратсбургом», «Монпелье» отправится в гости к «ПСЖ».

Франция - Лига 1. 25-й тур
17 февраля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Лилль
Лилль
0 : 0
Монпелье
Монпелье
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