«Далянь Ифань» объявил о подписании контракта с Гамшиком

«Далянь Ифань» сегодня, 18 февраля, объявил о подписании контракта со словацким полузащитником Мареком Гамшиком, который ранее защищал цвета итальянского «Наполи». Об этом информировала пресс-служба китайского клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Наполи» получит за переход Гамшика € 20 млн. В новой команде футболист будет зарабатывать по € 9 млн за сезон в течение трёх лет.



Словацкий футболист выступал за «Наполи» с 2007 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии 31-летний полузащитник принял участие в 13 матчах (12 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.

По итогам прошлого сезона «Далянь Ифань» занял в турнирной таблице китайской Суперлиги 11-е место, набрав 35 очков.