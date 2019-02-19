Ведущий «Эха Москвы» извинился за оскорбления в адрес «Зенита» и уволился

Заместитель главного редактора «Эха Москвы» и ведущий программы «Футбольный клуб» Сергей Бунтман прокомментировал своё высказывание в адрес «Зенита» в одном из прошлых выпусков и объявил о своём уходе из передачи.



В эфире программы 11 февраля Бунтман отреагировал на вопрос болельщика ярким моноголом, в котором несколько раз оскорбил петербургский клуб и его фанатов.



«В прошлый раз я тут выступил, и выступление моё носило совершенно омерзительный характер. Это не просто непрофессиональное, а антипрофессиональное выступление, о чём я и доложил главному редактору, который узнал обо всем этом от меня.



Хочу принести извинения болельщикам «Зенита», ни в чём не повинным, всем слушателям и, главное, коллегам, потому что я таким образом плюнул в нашу профессию. Абсолютно. Хочу сказать, что коллеги в этом тоже не повинны и они по какому-то недоразумению, может быть, считали меня своим. Место таким выступлениям даже не на трибуне, но, может быть, где-нибудь в пабе. И с совершенно справедливым получением за это кружкой по башке.



Я предупредил главного редактора, что после этого не имею никакого права сидеть здесь с умным видом и рассуждать о футболе, что делают люди спокойные, профессиональные и, главное, объективные. Поэтому я не имею никакого права вести «Футбольный клуб». Я не буду этого делать. Моё место – на трибуне, в пабе, на диване перед телевизором. Туда я и отправлюсь. О футболе я не имею права говорить, как журналист. Думаю, что вы меня поймёте», — сказал Бунтман в эфире программы.

В чём проблемы «Зенита»? Коротко – о главном 6 точных передач за час – это ужас!