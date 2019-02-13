В чём проблемы «Зенита»? Коротко – о главном

«Зенит» уступил «Фенербахче» со счётом 0:1. Никакой трагедии не случилось. Неудобный результат перед ответным матчем, но шансы точно есть. Другое дело, что по игре питерцы пока не убеждают, а то и вовсе разочаровывают. И причин тут несколько.

Прежде всего стоит говорить о подборе футболистов. Особенно это касается средней линии. Из полузащитников «Зенита» впечатлил только Барриос, который оказывался буквально везде. А вот Мак и Эрнани (от них отказался Манчини, придя летом 2017 года) растворились и мало вступали в игру. Показательна статистика касаний мяча от WhoScored. У Мака 37 касаний за 85 минут, а у Эрнани – 41 за 90 минут. Дриусси тоже вступал редко, но делал это заметно успешнее, обостряя игру. Плюс на его счету заработанный пенальти.

Кроме того, эта таблица показательна тем, как строилась игра. У «Фенера» больше всего касался мяча атакующий игрок – Вальбуэна (103 касания). У «Зенита» – опорник Барриос (79 касаний). Гости вообще вышли на матч с креном на оборону, имея в старте разрушителей Барриоса и Кранневитера. Словно обращение к сопернику словами Гэндальфа «Ты не пройдешь». Как следствие, созидание в центре поля получалось весьма скромным, плюс разрывы между линиями. Если представить себе сочетание Барриос–Нобоа–Кузяев, то это другой уровень взаимодействий в центре. А тут даже свежий Маркизио во втором тайме отдавал пасы не в темп бега партнера.

Тут как раз становятся понятны слова Семака в Instagram: «Вы сделайте анализ состава и, исходя из этого, попробуйте смоделировать и игру, и результат». Начало атак во многом строилось через длинные подачи Ракицкого. Но они шли скорее не на Дзюбу, а на фланги.

При этом на поле не было травмированных Кузяева и Ерохина, которые обычно забирают подбор после скидок Дзюбы. Ну и на флангах, собственно, оказывался не Дзюба, который дотягивается до большинства навесов.

«Зенит» играл вдевятером. И Семак в этом тоже виноват Сложно добывать положительный результат, когда некоторые игроки не соответствуют уровню матча.

Важно понимать и уровень сопротивления. «Фенербахче» не показал себя как сильная команда, но турки рубились. «Зенит» же оставался медленным, а Краневиттер выглядел блеклым даже на общем фоне. В центре поля некому было раздавать пасы вперед. Получалось, что этим чаще занимался Барриос, просто потому что он оставался самым активным.



Эрнани – футболист, который выделяется за счет мощного удара. Но пока его КПД минимален. Если спартаковец Фернандо проваливается в центре поля, то компенсирует регулярными голами со штрафных. Про зенитовца этого сказать нельзя. В Стамбуле он один раз пробил по воротам за 90 минут и попал в стенку.



Помимо подбора футболистов есть и другие моменты. Например, Сергей Семак отработал главным тренером лишь два года и ему может не хватать опыта в управлении командой. При всей симпатии к этому человеку показалась странной ситуация с пенальти. Перед матчем проговаривалось, что штатный пенальтист – Дзюба. А в результате пошел исполнять Мак, который был уверен в своих силах по словам Дзюбы. И тут в голове возникает только два вопроса:

«Зенит» проиграл в Стамбуле. Дзюба не в форме Роберт Мак смазал пенальти.

1. Вы можете себе представить Дзюбу, который говорит: «Что-то я не уверен в себе, пробейте кто-то другой»? Артем, конечно, небезгрешен, но с уверенностью в себе у него проблем никогда не замечалось.

2. Зачем вообще назначать пенальтиста перед матчем, если по факту идет бить тот, кто уверен в себе?



А вот с ранней заменой Набиуллина главный тренер был прав на 100%. Эльмир провел ужасный мяч. Возможно, его стоило убирать даже раньше. Игроки «Фенера» регулярно проходили именно сквозь Набиуллина. А при владении «Зенита» его статистика и вовсе пугает: за 61 минуту защитник сделал лишь 6 точных передач (всего – 14). В принципе, 6 точных передач Набиуллина за час – это все, что нужно знать об игре «Зенита». Семак неоднократно давал понять, что команда нуждается в левом защитнике. Удивительно, что клуб с такими возможностями не смог решить эту проблему.

«В России нет другого такого защитника, как Ракицкий» Бывший тренер «Шахтёра» и «Зенита» – о «Фенербахче», Ракицком и Семаке.

В конце января Кудряшов был крайне близок к переходу «Зенит», но клуб всё-таки отказался от Фёдора и тот в последний момент спешно выбрал турецкий «Башакшехир». В агентских кругах принято считать, что Скопинцев уже одной ногой в Питере. И всё же пока обе его ноги в Ростове. Сага по Акунье так ничем и не закончилась, поэтому уже на 61-й минуте приходится выпускать правшу Смольникова. В результате на левый фланг отправляется 36-летний капитан Анюков.



Может быть, все-таки стоило заявлять на плей-офф ЛЕ (помимо Барриоса и Ракицкого) не Азмуна, а Жиркова?