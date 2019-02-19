Венгер: у меня есть футбольный вирус, это моя жизнь

Известный французский тренер Арсен Венгер сказал, что является фанатичным поклонником футбола.

«Я не могу его выключить, я должен принять это. У меня есть футбольный вирус. Когда просыпаюсь утром, то сразу думаю о том, какой матч будет в этот день. Это моя жизнь», — приводит слова Венгера Squawka.

69-летний Венгер в бытность футболистом выступал за «Мюциг», «Мюлуз», «Пьерро Вобан» и «Страсбург». Чемпион Франции в сезоне-1978/79 в составе «Страсбурга».

Завершив карьеру игрока, Венгер стал тренером и возглавлял «Нанси», «Монако», «Нагою Грампус Эйт» и «Арсенал». Под его руководством «Монако» стал чемпионом Франции, а «Арсенал» трижды становился победителем английской Премьер-лиги. Также «канониры» по семь раз выигрывали Кубок и Суперкубок Англии.