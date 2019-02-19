Моуринью: Венгер — один из лучших тренеров в истории футбола

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью положительно высказался о работе французского специалиста Арсена Венгера на тренерском поприще. Напомним, накануне Венгер получил награду Laureus в номинации «За заслуги».



«Арсен — один из лучших тренеров в истории футбола. Я по-настоящему уважаю его», — приводит слова Моуринью The Telegraph.



Сам Венгер позже отметил, что слова Моуринью оказались для него неожиданностью.



«Для меня слова Жозе стали сюрпризом, потому что раньше у нас с ним были хорошие битвы. Со временем Жозе становится спокойнее», — отметил Венгер.



Напомним, 69-летний Венгер возглавлял «Арсенал» в течение 22 лет. Под его руководством лондонский клуб трижды становился чемпионом Англии, по семь раз выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а также дошёл до финала Лиги чемпионов. Венгер трижды признавался тренером года в Премьер-лиге. В сезоне-2003/04 «Арсенал» не потерпел ни одного поражения в чемпионате Англии.

Венгер получил награду Laureus «За заслуги»