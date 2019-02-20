Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Баварией» в домашнем матче 1/8 финала ЛЧ

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Баварией» в домашнем матче 1/8 финала ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимал «Баварию». Встреча команд состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 0:0.

Защитник «Баварии» Йозуа Киммих получил жёлтую карточку на 28-й минуте встречи. Для немецкого игрока это предупреждение стало третьим в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Таким образом, Киммих пропустит ответный матч в Германии.

«Ливерпулю» на групповом этапе Лиги чемпионов противостояли «Пари Сен-Жермен», «Наполи» и «Црвена Звезда». Мюнхенская «Бавария», в свою очередь, встречалась на групповом этапе с амстердамским «Аяксом», «Бенфикой» и афинским АЕКом.

Ответный матч «Бавария» — «Ливерпуль» состоится 13 марта на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
19 февраля 2019, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент