«Ливерпуль» сыграл вничью с «Баварией» в домашнем матче 1/8 финала ЛЧ

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимал «Баварию». Встреча команд состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 0:0.



Защитник «Баварии» Йозуа Киммих получил жёлтую карточку на 28-й минуте встречи. Для немецкого игрока это предупреждение стало третьим в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Таким образом, Киммих пропустит ответный матч в Германии.



«Ливерпулю» на групповом этапе Лиги чемпионов противостояли «Пари Сен-Жермен», «Наполи» и «Црвена Звезда». Мюнхенская «Бавария», в свою очередь, встречалась на групповом этапе с амстердамским «Аяксом», «Бенфикой» и афинским АЕКом.



Ответный матч «Бавария» — «Ливерпуль» состоится 13 марта на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.