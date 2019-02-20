Семь российских стадионов претендуют на звание лучшей новой арены в 2018 году

Обнародован список стадионов, которые претендуют на звание лучшей новой арены в мире в 2018 году.



Среди претендентов на награду оказались сразу семь российских стадионов, принимавших матчи чемпионата мира, – «Калининград», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Самара Арена», «Мордовия Арена» (Саранск), «Волгоград Арена» и «Екатеринбург Арена».



Всего в числе претендентов оказались 27 стадионов из 10 стран. Среди них представители Турции (6 стадионов), США, Китая (оба – 3), Венгрии (2), Австралии, Австрии, Беларуси, Ирана и Ирака (все – 1). В голосовании, которое продлится до 4 марта, смогут принять участие интернет-пользователи. 25 февраля будут названы 10 финалистов, а 7-8 марта станет известен победитель.



Напомним, чемпионат мира – 2018 прошёл прошлым летом на 12 стадионах в 11 городах России. Триумфатором турнира стала сборная Франции.

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