Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 / Новости /

Семь российских стадионов претендуют на звание лучшей новой арены в 2018 году

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Все турниры
  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Семь российских стадионов претендуют на звание лучшей новой арены в 2018 году
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Обнародован список стадионов, которые претендуют на звание лучшей новой арены в мире в 2018 году.

Среди претендентов на награду оказались сразу семь российских стадионов, принимавших матчи чемпионата мира, – «Калининград», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Самара Арена», «Мордовия Арена» (Саранск), «Волгоград Арена» и «Екатеринбург Арена».

Всего в числе претендентов оказались 27 стадионов из 10 стран. Среди них представители Турции (6 стадионов), США, Китая (оба – 3), Венгрии (2), Австралии, Австрии, Беларуси, Ирана и Ирака (все – 1). В голосовании, которое продлится до 4 марта, смогут принять участие интернет-пользователи. 25 февраля будут названы 10 финалистов, а 7-8 марта станет известен победитель.

Напомним, чемпионат мира – 2018 прошёл прошлым летом на 12 стадионах в 11 городах России. Триумфатором турнира стала сборная Франции.

Белорусские компании хотят взыскать $ 1,2 млн за строительство объектов ЧМ-2018
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент