Берлускони: хотим, чтобы в «Монце» были игроки без бороды и пирсинга

Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони, который в 2018 году стал владельцем футбольного клуба «Монца», который играет в Серии C, рассказал о целях своей команды.

«Сейчас я владелец „Монцы“, управляю клубом вместе с Галлиани, и мы хотим создать команду, которую можно будет рассматривать как модель. Мы хотим, чтобы у нас играли молодые итальянские футболисты, парни с хорошей стрижкой, без бороды, без татуировок и пирсинга. Если они совершают фол, они должны извиниться, и они всегда должны относиться с уважением к судье. Когда они подписывают автографы, их имя должно быть чётко узнаваемым. Наша цель — не выход в Серию А или Серию B. Мы хотим команду, которая может служить примером для других», — цитирует Берлускони LA7.

Берлускони являлся владельцем россонери с 1986 по 2017 год. Этот период стал самым успешным в истории клуба – миланцы завоевали множество трофеев как в Италии, так и на европейской арене, восемь раз выигрывали чемпионат страны и пять раз становились обладателем кубка Лиги чемпионов. Весной 2017 года стало известно, что Берлускони продал «Милан» китайским инвесторам.