«Интер» разгромил «Рапид» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Интер» нанёс поражение «Рапиду» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, проходившая в Милане, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

«Интер» вышел вперёд на 11-й минуте, отличился Маттиас Весино. Ещё через семь минут преимущество хозяев удвоил Андреа Раннокия. Ещё два мяча хозяева забили в концовке. На 80-й минуте отличился Иван Перишич, а на 87-й минуте точку поставил Маттео Политано.

Миланский клуб выиграл и первый матч, проходивший в Вене. Тогда «Интер» победил со счётом 1:0. Благодаря двум победам, подопечные Лучано Спаллетти вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

Матчи с «Рапидом» пропустил аргентинский форвард Мауро Икарди, который ранее был лишён капитанской повязки. Как сообщали итальянские СМИ, Икарди отказался ехать в Вену. Также он не был включён в состав команды на ответную встречу.