Экс-хавбек «Динамо» и «Краснодара» Катрич перешёл в «Урал»

«Урал» в своём официальном «твиттере» объявил о заключении соглашения с полузащитником Анатолием Катричем.



Екатеринбургский клуб уже заявил футболиста на нынешний сезон. За новую команду Катрич будет выступать под номером «94».



Катрич является воспитанником «Динамо». Прошлым летом 24-летний хавбек получил статус свободного агента и подписал контракт «Краснодаром». Однако уже спустя полгода футболист покинул стан «быков». В нынешнем сезоне Катрич не провёл ни одной игры в чемпионате России.



«Урал» после 17 туров занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 22 очками в активе. В первом матче после зимнего перерыва команда из Екатеринбурга встретится с «Зенитом». Игра состоится 2 марта.