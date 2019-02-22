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Экс-хавбек «Динамо» и «Краснодара» Катрич перешёл в «Урал»

Экс-хавбек «Динамо» и «Краснодара» Катрич перешёл в «Урал»
Футбол / РПЛ

«Урал» в своём официальном «твиттере» объявил о заключении соглашения с полузащитником Анатолием Катричем.

Екатеринбургский клуб уже заявил футболиста на нынешний сезон. За новую команду Катрич будет выступать под номером «94».

Катрич является воспитанником «Динамо». Прошлым летом 24-летний хавбек получил статус свободного агента и подписал контракт «Краснодаром». Однако уже спустя полгода футболист покинул стан «быков». В нынешнем сезоне Катрич не провёл ни одной игры в чемпионате России.

«Урал» после 17 туров занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 22 очками в активе. В первом матче после зимнего перерыва команда из Екатеринбурга встретится с «Зенитом». Игра состоится 2 марта.

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