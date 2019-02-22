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Как выбирали президента Дюкова. Лучшие фото с конференции РФС

Как выбирали президента Дюкова. Лучшие фото с конференции РФС
Футбол / РПЛ

22 февраля в Москве на внеочередной конференции РФС прошли выборы президента РФС. Новым президентом Российского футбольного союза стал председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.

19 декабря было объявлено об уходе с должности главы РФС Виталия Мутко. Пост временно занял действующий президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин.

Дюков являлся единственным кандидатом на пост президента РФС. В середине октября «Чемпионат» первым сообщил, что он является главным претендентом на пост главы союза. Его кандидатуру поддержали многие субъекты России и клубы Премьер-Лиги. При этом сам Дюков заявил, что в случае назначения на должность президента РФС покинет «Зенит».

Фоторепортаж с конференции подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Голубовичем.

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