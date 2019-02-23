Эффектный гол О. Торреса — в видеообзоре матча «Тондела» — «Порту»

В матче 23-го тура чемпионата Португалии «Тондела» принимала «Порту». Встреча состоялась на стадионе «Жоау Кардозу» в Тонделе и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.



На 11-й минуте счёт открыл защитник «Порту» Пепе. В начале второго тайма гости удвоили преимущество в счёте — автором второго гола стал полузащитник Оливер Торрес. На 74-й минуте хавбек «Порту» Эктор Эррера довёл счёт до разгромного. Таким образом, «Порту» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Португалии до 16 матчей.



«Порту» набрал 57 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Тондела» (23) — на 11-м месте в таблице соревнования. В следующем туре «Порту» проведёт матч с «Бенфикой», а «Тондела» сыграет с «Насьоналем».