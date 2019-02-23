Месси забил гол-красавец в матче с «Севильей»

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился красивым голом в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (счёт 1:2, перерыв). Встреча проходит в Севилье на стадионе «Рамос Санчес Писхуан». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт был открыт на 22-й минуте, отличился Хесус Навас. Месси сравнял счёт на 26-й минуте. Полузащитник каталонского клуба Иван Ракитич выполнил подачу с фланга, а Месси, положив корпус, точно пробил с лёта в верхний угол. Впрочем, в концовке тайма севильянцев вновь вывел вперёд Габриэль Меркадо.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси принял участие в 23 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также отметился 10 результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.