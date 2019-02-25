Руни: в голосовании за «Золотой мяч» выбрал бы Роналду, но Модрич заслужил приз

Нападающий «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни поделился мыслями о вручении полузащитнику «Реала» Луке Модричу «Золотого мяча» по итогам 2018 года, а также признался, что предпочёл бы отдать свой голос нападающему «Ювентуса» и бывшему партнёру по «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.



«Модрич – потрясающий игрок. У него отличная игра в пас и манера двигаться с мячом. На первый взгляд он не кажется быстрым, но во время матчей он проскальзывает мимо соперников. Считаю, у него получилась прекрасная карьера.



Не думаю, что Модрич – лучший футболист в мире, но если учитывать выступление за один год, он определённо заслужил награду. Ему удалось добиться успеха и с «Реалом», и со сборной Хорватии.



Думаю, если бы в голосовании участвовали игроки, я бы выбрал Роналду. Но раз Модрич получил приз, значит, он заслужил этого», — цитирует Руни Goal.com со ссылкой на DAZN.



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