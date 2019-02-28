Рамос: разочарован итогом матча с «Барселоной». Спасибо фанатам за поддержку

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражение своей команды в ответном полуфинальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (0:3).

«Разочарован результатом. Пришло время сосредоточиться на «класико» в чемпионате Испании. Спасибо вам за вашу безоговорочную поддержку. #HalaMadrid. „Реал“ (Мадрид) объединяет», — написал Рамос в своём «твиттере».

Напомним, что «Реал» уступил «Барселоне» по сумме двух встреч (1:1 и 0:3) и вылетел из турнира.

Матч 26-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 2 марта. После 25 туров «Барселона», набрав 57 очков, лидирует в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Реал» (48) занимает третье место в таблице.