Фанаты «Лацио» вновь провели акцию против «Ромы» с упоминанием Анны Франк

Болельщики «Лацио» в очередной раз провели акцию с антисемитским подтекстом против своего принципиального соперника «Ромы», сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.com.



На днях на стене в одном из районов Рима появилась надпись «Романиста Анна Франк», рядом с которой была нарисована свастика. На место происшествия немедленно прибыла полиция, после чего надпись была стёрта.



«Эта надпись шокировала меня. Эта мерзость не имеет ничего общего с поддержкой клуба. Это не футбол. Я благодарна полиции за их незамедлительную реакцию», — прокомментировала инцидент мэр Рима Вирджиния Раджи.



Ранее фанаты «Лацио» уже проводили схожую акцию против «Ромы». В октябре 2017 года они оставили на стадионе «Олимпико», где выступают обе команды, стикеры с изображением Анны Франк в форме «волков». Клуб позже был оштрафован на € 50 тыс. за поведение болельщиков.



Анна Франк – еврейская девочка, чей дневник, описывающий гонения со стороны нацистов во времена Второй мировой войны, стал бестселлером.