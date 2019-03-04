Евсеев: болельщики правильно спрашивают: «Что вы делали два месяца на сборах?»

Главный тренер хабаровского СКА Вадим Евсеев поделился впечатлениями от домашнего матча ФНЛ с «Чертаново», который завершился поражением его команды со счётом 1:3.



«Не получилось выиграть. Начали агрессивно, забили – это был наш план. А дальше случился эпизод, который мы всю неделю разбирали, тренировали, где наши защитники должны были быть ближе к игрокам соперника. Дали принять, дали скинуть, и соперник провел быструю атаку три в три или четыре в три. То, что хорошо получается у группы атаки «Чертаново», они сделали. А дальше мы два мяча привезли сами себе. Соперник мастеровитый. Да, они молодые, но каждый из них поиграл в различных сборных. Да, мы играли с командой, которая идёт выше нас, но так играть нельзя!



У нас опытные игроки, и я сказал уже в раздевалке, для чего мы тут находимся. Очень обидное поражение. Слышу, что говорят болельщики с трибун, и они правильно спрашивают: «Что вы делали два месяца на сборах, если такой результат?». Неприятно. Но болельщики имеют право это говорить. Мы давление оказывали. Пытались переломить ход игры, пытались уже ближе к концу акцент сделать на верховые передачи, на стандарты. Нам это удавалось, но в завершающей стадии не хватало.



Может быть, неправильно выбрана тактика на этот конкретный матч, но если мы два месяца наигрывали схему, то посчитали с тренерами нецелесообразным менять ее прямо перед игрой с «Чертаново». Соперник же показал свой класс, свой уровень. Выиграл, забив три мяча. Забив один, сложно надеяться на победу. Знаете, ещё что обидно, в раздевалке говорили об этом футболистам: команды к нам летят – страдают. А на поле не видно, кто дома играет, а кто – на выезде», – цитирует Евсеева пресс-служба клуба.