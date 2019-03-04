Максимович: с «Ювентусом» всегда так — «Наполи» доминирует, но проигрывает

Защитник «Наполи» Никола Максимович прокомментировал поражение в матче 26-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (1:2).



«С «Ювентусом» всё всегда складывается именно таким образом. «Наполи» здорово играет, атакует, доминирует, но в итоге мы всегда пропускаем гол и проигрываем из-за какой-нибудь ошибки или стандарта. Нам нужно поучиться у них, как выжимать максимум из угловых и штрафных. Если посмотреть наш матч, вряд ли можно подумать, что между нами 16 очков, но «Ювентус» продолжает побеждать, а «Наполи» – нет.



Борьба за чемпионство завершена, мы больше не будем думать об этом. Теперь мы сфокусируемся на Лиге Европы – это единственная оставшаяся цель на сезон. В четверг мы должны сыграть с таким же желанием», — цитирует Максимовича Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

«Ювентус» чудом унёс ноги из Неаполя. Вёл 2:0 и играл в большинстве Два удаления, пенальти, ни одного удара в створ от Роналду.