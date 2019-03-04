«Ювентус» чудом унёс ноги из Неаполя. Вёл 2:0 и играл в большинстве

Год назад матч 34-го тура Серии А «Ювентус» – «Наполи» казался определяющим в борьбе за чемпионство. Команда Маурицио Сарри выиграла в Турине и сократила отставание от лидера до одного очка. Тем не менее золото всё равно досталось как обычно «Старой синьоре».

Теперь «Наполи» и «Ювентус» встретились во втором круге чуть раньше – в 26-м туре. И играли не в Турине, а на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Вот только ни о каком сражении за золото речь уже не идёт, поскольку команда Карло Анчелотти, сменившего летом Сарри, отставала от фаворита на 13 очков. Теперь для Неаполя победа над принципиальным соперником стала бы просто удовлетворением голода на один вечер.

У «Ювентуса» смог сыграть Криштиану Роналду. Португалец получил повреждение голеностопа в предыдущей игре с «Болоньей», и ходили слухи, что его поберегут до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Однако всё оказалось не так страшно. Сомневайся Массимилиано Аллегри в состоянии нападающего, конечно же, оставил бы его вне заявки. К слову, сам главный тренер чемпионов Италии в день встречи с «Наполи», скорее всего, прочитал о себе «приятные» новости в газетах. Итальянские СМИ сообщали: вероятность продолжения работы Аллегри в «Ювентусе» составляет лишь 25 процентов, а на роль его сменщика рассматриваются четыре кандидатуры – Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп, Зинедин Зидан и Антонио Конте. Правда, при всём уважении к туринскому клубу, сложно представить, что может побудить Гвардиолу или Клоппа переехать в Италию из Англии. Зато Зидану наверняка будет рад в Турине и Роналду.

В первые полтайма встречи лидеров Серии А самым примечательным моментом была остановка игры на 13-й минуте. Команды вместе с болельщиками почтили память ушедшего из жизни год назад защитника Давиде Астори. Матч действительно скорее напоминал сражение – борьба на каждом участке поля, фолы, стандарты. Голевые моменты отсутствовали. Изменила ход игры грубейшая ошибка правого защитника «Наполи» Кевина Малку, сделавшего неаккуратную передачу назад. Роналду перехватил мяч и выскочил один на один с Алексом Меретом. Голкипер «Наполи» сбил португальца ногой. Мало того, что Мерет заработал красную карточку, так ещё и мастер стандартов Миралем Пьянич забил великолепным ударом со штрафного. Вышедший на замену Давид Оспина впервые коснулся мяча, вынимая его из сетки собственных ворот.

Если бы «Наполи» забил сразу же после пропущенного гола (Пётр Зелиньски попал в штангу), то и вдесятером играть с «Ювентусом» было бы не страшно. Но вместо ничьей хозяева получили к перерыву 0:2. Эльсеид Хюсай отпустил на угловом Эмре Джана, более того, мяч влетел в сетку ворот Оспины от самого Хюсая. Очевидно, в этот момент Анчелотти пожалел, что убрал с поля Аркадиуша Милика – одного из преследователей Роналду в гонке бомбардиров. Поляк успел коснуться мяча лишь пять раз. Перед вторым таймом тренер выпустил Дриса Мертенса вместо антигероя матча Малку.

«Ювентус» спокойно бы довёл дело до очередной победы в Серии А, если бы в самом начале второго тайма команду не подвёл Пьянич. Центрхав получил вторую жёлтую карточку, прервав полёт мяча рукой. В игре снова появился огонь – «Сан-Паоло» ожил! В равных составах «Наполи» забил уже на 61-й минуте: Жоау Канселу не заблокировал кросс слева, а Джорджо Кьеллини пустил за спину Хосе Кальехона.

После этого вернулся «Ювентус», который мы уже не единожды видели в последнее время. Уставший от футбола, откровенно сушащий игру. Мяч как будто превратился в лишний атрибут на поле для чемпиона. «Наполи» имел гигантское преимущество, выигрывал по владению 70% на 30%, а чемпион не мог нанести ни одного удара хотя бы в сторону ворот Оспины. В результате на 83-й минуте хозяева заработали пенальти. Очень сложный эпизод для судьи. Даже повтор не доказывает на сто процентов вины Алекса Сандро: возможно, мяч сперва попал ему в грудь, а потом в руку. Как бы то ни было, все споры отменил Инсинье, пробивший с «точки» в штангу.



В горячей концовке «Наполи» отказывался возвращать чемпиону мяч, забыв о фэйр-плей, а «Ювентус» судорожно оборонялся и всё-таки победил. Как же жаль, что этот матч ничего не решал! Роналду пробил в Неаполе всего дважды, в створ так и не попал.