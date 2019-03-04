Моуринью: во втором сезоне дела у Сарри в «Челси» пойдут лучше

Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью уверен, что нынешний наставник «аристократов» Маурицио Сарри способен добиться успехов с лондонским клубом.

«Сарри прибыл в Англию с более чем 20-летним опытом работы тренером. Думаю, он готов к Премьер-лиге. Его самая большая сложность — попытка внедрить стиль игры, который он использовал в «Наполи». Премьер-лига — это чемпионат, в котором иногда приходится терять индивидуальность, чтобы приспособиться к игровому процессу соперников. Уверен, во втором сезоне дела у него пойдут лучше», — приводит слова Моуринью Calciomercato.

В 29 турах «Челси» набрал 56 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Впрочем, отставание от четвёртого места составляет всего два очка.