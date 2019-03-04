Моуринью — о «Реале»: когда бывший клуб хочет тебя вернуть, начинаешь гордиться

Бывший главный тренер «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что гордится интересом со стороны мадридской команды.



«Мог бы я вернуться в клуб, в котором работал ранее? Если это правильный клуб с правильной структурой и правильными амбициями, я не вижу в этом никаких проблем. Думаю, это настоящий повод для гордости, когда клуб, в котором вы уже работали, хочет вас вернуть. „Реал“ — культовый клуб. Они 13 раз выигрывали Лигу чемпионов.



Единственный клуб, после которого я чувствовал некоторое разочарование, — это „Манчестер Юнайтед“. Когда я ушёл, я много думал о том, чего мог ещё достичь с этой командой. Покидая другие клубы, я всегда чувствовал, что отдал всё, что мог», — приводит слова Моуринью beIN SPORTS.

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