Начо: «Реал» не привык быть без каких-либо шансов хотя бы на один трофей

Защитник мадридского «Реала» Хосе Игнасио Начо прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4). В компенсированное время испанец в одном эпизоде получил сразу 2 жёлтых карточки и был удалён с поля.

«Мы опустошены. Это очень сложно. Мы не привыкли быть на этой стадии сезона без каких-либо шансов хоть на один трофей. Выиграть чемпионат Испании практически невозможно, мы вылетели из кубка и Лиги чемпионов. Это тяжело», — приводит слова Начо пресс-служба УЕФА.

Напомним, первая встреча команд в Амстердаме завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сантьяго Солари. Таким образом, «Аякс» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а мадридский «Реал» завершил выступление в турнире.