«Реал» в третий раз в истории пропустил четыре мяча в домашнем матче ЛЧ

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» разгромил «Реал» со счётом 4:1, выбив «Королевский клуб» из турнира. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживал матч Феликс Брих.

Это всего лишь третий раз в истории Лиги чемпионов, когда «Реал» пропустил четыре мяча в домашнем матче. Первый подобный случай имел место 29 февраля 2000 года, когда мадридцы дома в рамках второго группового раунда Лиги чемпионов уступили «Баварии» со счётом 2:4. Затем в 2015 году «сливочные» в ответном поединке 1/8 финала проиграли «Шальке-04» со счётом 3:4.

Отметим, что «Аякс» забил не менее 4 голов в матче плей-офф ЛЧ впервые с апреля 1995 года. Тогда голландский клуб обыграл «Баварию» (5:2).

В первом матче «Аякс» уступил «Реалу» дома со счётом 1:2, поэтому по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал.