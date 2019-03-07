Аджоев: радостно от достижения «Арсенала» в Кубке России, но эйфории нет

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка России. Накануне в ответном четвертьфинальном матче туляки сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1). Первая игра завершилась победой «Арсенала» со счётом 4:2.



«На наших глазах пишется новая история тульского «Арсенала». Команда впервые вышла в полуфинал Кубка России. Конечно, это очень существенное, солидное достижение для нашего клуба. В двухраундовом противостоянии в четвертьфинале прошли крепкого соперника «Оренбург».

Спасибо ребятам и тренерскому штабу. Этого успеха не было бы без наших болельщиков, энергию и эмоции которых мы всегда чувствуем. Огромная благодарность всем, кто поддерживает клуб, помогает нам решать серьёзные задачи. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин всегда очень искренне интересуется тем, что происходит в команде, проявляет большое внимание, и такой результат — это его успех и его заслуга. Также нужно поблагодарить губернатора Московской области Андрея Воробьёва за то, что эта игра состоялась в Химках. На арене нас тепло приняли и абсолютно все — от директора стадиона до рядовых работников, сделали максимум для того, чтобы матч прошёл в хороших условиях.

Говоря об этом историческом для тульского «Арсенала» результате, отмечу, что турнир ещё продолжается. Сейчас есть радость, но нет никакой эйфории. Уже держим в голове предстоящий полуфинал и понимаем, что финал Кубка России находится на расстоянии двух матчей», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».