Лукаку забил самый быстрый гол «МЮ» в плей-офф Лиги чемпионов с 2010 года

Бельгийский форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку открыл счёт в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Бельгиец забил уже через одну минуту и 51 секунду. Этот гол стал самым быстрым в плей-офф Лиги чемпионов для «Манчестер Юнайтед» с 2010 года. Тогда Уэйн Руни отличился уже на 63-й секунде встречи с «Баварией».

Лукаку открыл счёт после ошибки защитника Тило Керера, который неудачно откатил мяч голкиперу Джанлуиджи Буффону. Лукаку перехватил мяч, обыграл голкипера и пробил в пустые ворота.

Затем «ПСЖ» удалось отыграться на 12-й минуте, отличился Хуан Бернат. Но на 30-й минуте Лукаку оформил дубль, добив мяч в ворота после неудачной игры Буффона.

После первого тайма «Манчестер Юнайтед» ведёт со счётом 2:1. Первая встреча завершилась победой парижан (2:0).