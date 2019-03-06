«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»: Рашфорд и Мбаппе выйдут на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 6 марта, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«ПСЖ»: Буффон, Керер, Силва, Кимпембе, Бернат, Маркиньос, Верратти, Алвес, Дракслер, Ди Мария, Мбаппе.



«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Бэйли, Смоллинг, Линделёф, Шоу, Мактоминай, Фред, Андреас, Рашфорд, Лукаку.

Напомним, встреча команд в Манчестере завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля. Голами в составе «ПСЖ» отметились Преснель Кимпембе и Килиан Мбаппе.