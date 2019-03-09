Экс-игрок «Анжи» перешёл в «Гомель»

Российский защитник Гурам Тетрашвили перешёл в «Гомель», сообщается на официальном сайте белорусской команды. Соглашение 30-летнего футболиста с клубом рассчитано на 1 год.



Тетрашвили выступал в составе таких команд, как «Луч», «Тосно», махачкалинский «Анжи», и в других клубах. Защитник провёл в Российской Премьер-Лиге 38 матчей. Тетрашвили также был капитаном «Анжи».



В сезоне 2018 года «Гомель» набрал 28 очков и занял итоговое 12-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Махачкалинский «Анжи» набрал 18 очков в 18 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 37 очков в 18 матчах.