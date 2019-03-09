«Динамо» разгромило «Спартак» в домашнем матче молодёжного первенства

В матче 19-го тура молодёжного первенства России московское «Динамо» принимало «Спартак». Встреча состоялась на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



Голами в составе «Динамо» отметились нападающие Станислав Лацевич и Тимур Мелекесцев, а также полузащитник Илья Гоманюк.



«Динамо» набрало 35 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Спартак» (35) располагается строчкой ниже, на 4-м месте. Лидером соревнования на данный момент является ЦСКА, набравший 46 очков в 19 матчах.



В параллельном матче тура «Ростов» принимал тульский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 2:1.