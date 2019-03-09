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ЦСКА — Рубин. Российская Премьер-лига. 19 тур
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«Динамо» разгромило «Спартак» в домашнем матче молодёжного первенства

«Динамо» разгромило «Спартак» в домашнем матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ

В матче 19-го тура молодёжного первенства России московское «Динамо» принимало «Спартак». Встреча состоялась на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Голами в составе «Динамо» отметились нападающие Станислав Лацевич и Тимур Мелекесцев, а также полузащитник Илья Гоманюк.

«Динамо» набрало 35 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Спартак» (35) располагается строчкой ниже, на 4-м месте. Лидером соревнования на данный момент является ЦСКА, набравший 46 очков в 19 матчах.

В параллельном матче тура «Ростов» принимал тульский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Россия - Молодёжное первенство. 19-й тур
09 марта 2019, суббота. 14:00 МСК
Динамо-мол.
Москва
3 : 0
Спартак-мол.
Москва
1:0 – Лацевич – 14, 2:0 – Гоманюк – 81, 3:0 – Мелекесцев – 82
Россия - Молодёжное первенство. 19-й тур
09 марта 2019, суббота. 14:00 МСК
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
1 : 2
Арсенал-мол.
Тула
0:1 – Ильин – 36, 0:2 – Осипов – 49, 1:2 – Петров – 90
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