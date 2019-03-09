Чалов: ЦСКА уже забыл прошлую игру, в матче с «Рубином» показали наш футбол

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал победу со счётом 3:0 в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».

«Момент с голом? Был перехват в центре поля, и Обляков отдал очень хорошую передачу за спину защитнику. Мне оставалось только принять мяч и попасть по воротам.

Сегодня очень хорошо играли, провели очень много атак. Очень важным был первый гол, после которого они раскрылись и стало гораздо проще играть. А второй гол уже завершил игру. Почему не забили второй гол раньше? У меня нет ответа. Мы стараемся. Главное, есть моменты. 3:0 — это хорошо.

Уже забыли прошлую игру. Все после неё абстрагировались и готовились к этой. У нас каждая игра решающая, в каждой нужно побеждать. Конечно, разобрали ошибки. Были серьёзные ошибки. Но всё разобрали и сегодня показали всем наш футбол.

С кем удобнее играть в связке впереди? Сам главное, что я играю и что мы побеждаем», — сказал Чалов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, в предыдущем туре чемпионата России «армейцы» на выезде проиграли тульскому «Арсеналу» со счётом 0:2.