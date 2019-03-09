«Волшебная пилюля» от Гончаренко взбодрила ЦСКА. Даже Нисимура забил

Сколь велики были ожидания зрителя от молодых, но уже пошумевших в Европе «армейцев», столь глубоко разочарование их весенней премьерой. Болельщика посредственная игра ЦСКА против «Арсенала» обескуражила, огорчила, тренера – разозлила. Эхо резкой тирады Виктора Гончаренко – о том, что такой ЦСКА ему не нужен – всю неделю разлеталось по соцсетям и профильным СМИ.

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Дебют Дивеева, возвращение Васина

Интересно было посмотреть, как главный «армеец» отреагирует на грозненский провал, а его футболисты – на жёсткую тренерскую критику (в раздевалке, уверен, Виктор Михайлович бушевал ещё сильнее, чем перед телекамерой). В итоге перед «Рубином» он пошёл не только на кадровые, но и структурные изменения. Красно-синие снова перестроились на базовый прошлогодний модуль 3-5-2. Дисквалифицированного Набабкина слева в обороне сменил Щенников. Двойка стопперов трансформировалась в трио за счёт дебютанта Дивеева. В обязанности Игоря, помимо стандартного набора функций стоппера, вменялась подстраховка Фернандеса, традиционно больше времени проводившего на чужой половине поля, чем на своей.

Не менее необычно выглядело атакующее звено хозяев в составе Чалова и Нисимуры. Судя по отсутствию Эрнандеса в заявке, в этой линии у Гончаренко выбор изначально был ограниченный.



Зато вернулся Васин – пока в запас. Для человека, не игравшего больше года, с февраля 2018-го, – уже событие.

У «Рубина» 11 россиян в основе, из «детсада» — никого

Удивительно, но факт: с точки зрения совокупного опыта футболистов основа «Рубина» выглядела даже солиднее «армейской». Весь свой «детсад» (Абдуллин, Степанов, Сагитов) Курбан Бердыев усадил рядом с собой на скамейку. На поле он снарядил исключительно опытных бойцов – ни одного человека моложе 22-х. Самыми молодыми людьми на поле со старта оказались»армейцы» Дивеев (19 лет), Обляков и Чалов (по 20). В общей сложности пять «армейцев» уступали в возрасте самому «юному» представителю гостевой основы – 22-летнему Игорю Коновалову.

В данном случае рассуждения о молодом «Рубине» звучали неуместно. Его эксклюзивность заключалась в национальном составе: на 11 позиций – ни одного легионера. Применительно к ещё недавно самой «глобализированной» команде РПЛ – удивительная однородность.

Первый гол Нисимуры в РПЛ

Одной из главных причин невразумительного выступления ЦСКА в первом весеннем туре стала труднообъяснимая инертность лидеров. А кого мы чаще всего подразумеваем под этим понятием? Влашич – раз, Фернандес – два. Где-то на подходе к этому статусу Чалов с Ахметовым. Так вот, никому из них матч против «Арсенала» не удался. Ребята адекватные и самокритичные, они это, само собой, осознавали. И против «Рубина» все отработали на совесть. Особенно – Влашич. Никола снова генерировал идеи в центре поля и методично создавал опасные моменты у ворот Бабурина. После его скидки пяткой Марио красиво, хоть и безрезультатно, бил «ножницами», он выводил на удар Нисимуру, зарабатывал фолы и самостоятельно атаковал цель.



Даже удивительно, как при такой высокой вовлечённости хорвата в игру единственная голевая атака первого тайма прошла мимо него. Зато в ней отметилось большинство защитников ЦСКА – четыре из пяти: Дивеев – подбором, Магнуссон – передачей, Щенников – навесом, Фернандес – скидкой. Непосредственно голевой пас – в активе Чалова. А у Нисимуры почин – первое результативное действие в РПЛ.

Левников пощадил Камболова

Ранней, уже в перерыве, заменой Подберёзкина на Башкирова, Бердыев попытался устранить преимущество соперника в центре поля. «Рубин» уступал его вчистую. Как следствие, играл без моментов. Но москвичи и не думали отдавать преимущество, не позволяя казанцам даже атаку начать спокойно. Потеряв мяч, красно-синие тут же «вгрызались» в него вновь и не раз благополучно его возвращали. Особенно полезен в этой работе был Ахметов: Ильзат и не скрывал, что «Рубин» для него особо принципиальный неприятель. Претензии у Гончаренко могла вызвать разве что реализация. Вот она у ЦСКА по-прежнему хромала.



Активизация гостей выразилась в нескольких крайне опасных действиях: не для ворот опасных – для здоровья коллег-противников. Камболов безрассудным подкатом срубил Облякова, Башкиров врезал по ногам Ахметову, Коновалов – Влашичу. Все трое получили по карточке. Возможно, Руслану судья Левников даже «недодал» — в принципе фол и на красную тянул. Влашича через несколько минут Камболов остановил чисто – когда хорошо, тогда хорошо.

Чалов забил перед заменой

Лучший бомбардир ЦСКА как чувствовал, что ему придётся покинуть поле досрочно. И сделал всё для того, чтобы уйти под овацию. Пока Сигурдссон только переминался с ноги на ногу у кромки поля, Фёдор блестяще воспользовался изумительной передачей через полполя от Облякова: первым касанием принял мяч, вторым отправил в сетку. Перехват Магнуссона достоин отдельного упоминания – очень характерный эпизод для игры. «Армейцы» всё делали быстрее казанцев – и закономерно выиграли. Причём крупно. Точному удару свежего Бийола тоже предшествовал перехват в центре поля – авторства хорватского приятеля Яки – Бистровича.



Такой ЦСКА Виктору Гончаренко не мог не понравиться.