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«Жирона» — «Валенсия»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:15

«Жирона» — «Валенсия»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:15
Футбол / Испания

Сегодня, 10 марта, в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» состоится матч 27-го тура испанской Примеры «Жирона» — «Валенсия». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию встречи.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Его ассистентами назначены Хуан Юсте Хименес и Абрахам Альварес Кантон. Резервный арбитр — Иосу Галеч Апестегуиа.

«Валенсия» набрала 36 очков в 26 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Жирона» (31) — на 14-м месте в таблице чемпионата Испании. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона».

Прямая видеотрансляция матча «Жирона» — «Валенсия» на «Чемпионате»

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