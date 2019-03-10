Фанаты «Луча» и СКА подрались во Владивостоке, полиция стреляла в воздух

Во Владивостоке перед матчем 26-го тура Футбольной национальной лиги «Луч» — «СКА-Хабаровск» (0:2) произошли две массовые драки болельщиков команд, сообщает VL.ru.

Одна драка началась возле кафе недалеко от стадиона «Динамо», где проходила игра. Сначала в ней участвовало несколько человек, но позже к ним присоединились другие фанаты. Конфликт продолжился у забора спортивной арены и закончился только после вмешательства полицейских, которые сделали как минимум пять предупредительных выстрелов в воздух.

До стычки возле стадиона в центре Владивостока произошла ещё одна массовая драка — стенка на стенку. Болельщики схлестнулись недалеко от одного из торговых центров. Конфликт прекратили полицейские, которые задержали троих фанатов.