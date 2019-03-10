«Ультрас? Это вам не Россия!». Как в Монако ходят на Головина

С такими болельщиками не нужен никакой FanID. Все и так ходят на матчи, как в театр.

Наш корреспондент побывал на матче «Монако» с «Бордо» и делится впечатлениями.

Если в соседней от Монако Ницце живёт почти 350 тысяч человек, то в самом княжестве – всего 37 тысяч. С таким количеством людей у «Монако» не всегда получается собирать аншлаги на своём уже стареньком стадионе «Луи 2». А вмещает он всего 18,5 тысяч зрителей. Поход на футбольный матч в такой ситуации – скорее дополнительное развлечение для туристов, которым надоели казино, дорогие рестораны и яхты. Кроме этого, в принципе, занять себя в Монако особо нечем, разве что присмотреть себе новый спорткар тысяч за 300 евро.

При этом добраться до стадиона очень просто. Хотя, говоря о Монако, тут вообще таких сложностей почти нет – площадь государства всего два квадратных километра. Так вот, «Луи 2» находится в семи минутах ходьбы от центра города. Правда, гуляя здесь, арену можно и вовсе не заметить – выглядит она как обычный жилой дом, а другие дома стоят рядом, буквально в 5-10 метрах от стадиона.

Можно было бы предположить, как часто бывают недовольны таким положением дел местные жители, но, скорее всего, большинство из них даже не обращает внимание на какие-то там матчи. А за игрой можно смотреть даже из собственной квартиры.

Поход на рядовой матч чемпионата Франции с «Бордо» многие болельщики начинают с официального магазина клуба (он как раз находится в самом центре Монако). За два часа до игры там собралось около сорока человек – скидки даже здесь привлекают людей, а их размеры действительно впечатляют. Игровую форму Фалько или Головина можно купить в два раза дешевле её обычной стоимости. Всё дело в том, что летом у клуба сменится технический спонсор – вместо «Найка» придёт «Каппа», поэтому от старого здесь пытаются избавиться как можно скорее.

После посещения магазина болельщики не бегут на стадион, а спокойно располагаются в соседних кафешках, едят пиццу и никуда не спешат. Забавно было наблюдать, что большинство людей в клубной атрибутике, пока я двигался к стадиону, шли от него – поближе к еде. При этом ходят на «Монако» в основном либо пожилые люди, либо семьи с детьми. Молодежь тоже была нами замечена, но её было совсем мало.

Несмотря на то, что в основном поход на футбол – это забава для туристов, местных жителей здесь тоже хватало. Кто-то, как эта чудесная пара, ездит на матчи уже 30 лет из маленького соседнего городка Рокебрюн-Кап-Мортен, кто-то живёт здесь и не может пропустить ни одного матча в сезоне. Так что говорить о том, что «Монако» здесь только для иностранцев, было бы всё-таки неправильно.

Площадь перед стадионом во время игры напоминает, скорее, московский Арбат в дни какой-либо премьеры в Театре Вахтангова. Люди спокойно сидят на скамейках и обсуждают действующих лиц, вокруг них бегают дети, к которым иногда подходит клубный маскот или девушка, чьей задачей является разрисовать болельщикам щёки. Рядом проезжают машины (никто ничего не перекрывает), а порядок охраняет пара десятков полицейских (да, МВД, так можно было). Рядом стоит небольшой передвижной фургончик с атрибутикой, в который лениво подходят зрители.

Так проходит час, звучит первый звонок, и все начинают проходить в двери театра. Согласитесь, картина вполне знакомая для любителей погулять по центру Москвы, но только не для болельщика, посещающего условную «ВЭБ-Арену» или «Открытие» раз в неделю.

Один из местных болельщиков жаловался, что клубу просто сложно конкурировать с соседней Ниццей, где живёт в десять раз больше людей. А потом этот самый болельщик подарил мне надежду на главное – увидеть местных ультрас. По его словам, мне надо было просто обойти стадион, и вот там-то все поют и машут флагами, а не просто сидят на скамейке в ожидании матча. Увы, его слова не оправдались – с другой стороны стадиона ультрас тоже не было, лишь маленькие очереди на вход. Правда, молодёжи среди них было побольше – возможно, билеты просто стоили чуть дешевле.

За помощью в поиске активных фанатов пришлось обратиться к стюардам, но они лишь посмеялись после моего вопроса: «активные ребята тут есть, но их невероятно мало. Вы из России? Ну, это вам не Россия, тут ультрас нет». Зато с трибуны стадиона их всё-таки было видно – вот эти 70 человек, активно поддерживающих «Монако». Респект, конечно, но выглядело это очень странно, особенно на фоне ребят из Бордо.

Кстати, сам «Монако» провёл в этот день очень крутую акцию. В честь 8 марта всех подающих мячи мальчиков заменили на девочек, и справились они точно не хуже. А ещё билет на матч для девушек стоили всего один евро. Кстати, тема женского футбола во Франции сейчас будет ещё популярнее – летом здесь стартует женский чемпионат мира.

Что касается футбола, или, если хотите, спектакля, то людям нравилось происходящее. Здесь в них даже проснулась какая-то энергия, которая спала всё время до этого. Громкая реакция была и на опасные удары Головина, и на жёсткие, но справедливые решения судьи (они были не в пользу «Монако»: сначала арбитр поставил пенальти в ворота Субашича за игру рукой Фалько, а в концовке и-за офсайда не засчитал гол хозяев). Активнее многих других свистел тренер (а может, работник клуба) «Монако», сидящей в ложе прессы. А почему бы и не подавить на судью таким образом?

Сам Александр Головин отыграл 80 минут, при этом с трибуны показалось, что заменили его рано. Саша часто брал игру на себя, хорошо бил издали, но Бенуа Костиль был на высоте. Головин уходил с поля сразу после отличного удара с линии штрафной, который потащил Костиль, так что расстройство нашего игрока понять можно. Александра проводили аплодисментами, хотя сам он был недоволен – после замены долго кусал пальцы рук. Позже он скажет, что делал это из-за отменённого гола в ворота «Бордо».

Головин в целом оставил приятное впечатление не только своей игрой (по мнению нескольких порталов, он был лучшим в составе «Монако»). А вот что он заявил после матча.



— Конечно, мы расстроились из-за ничьи. Мне казалось, что мы были лучше и больше заслужили победу. Не видел, был офсайд в случае с нашим отмененным голом или нет. Но мне кажется, мы заслужили победу.

— При этом «Монако» у шесть матчей не проигрывает. Положительная тенденция.

— Мы уже не думаем о том периоде, когда постоянно проигрывали. Мысли о том, что надо побеждать. И сейчас ничья нас уже не особо устраивает.

— Собственной игрой довольны?

— В целом, неплохо. Но знаю, что можно лучше. У меня было много хороших моментов, но я не всегда принимал правильные решения.



— О чем думали в конце матча? Вы выглядели очень грустным.

— О нашем отмененном голе (усмехается).

Головин: Субашич сказал мне, что знал, как Смолов пробьёт тот пенальти Большое интервью с Головиным об адаптации, проблемах «Монако», Жардиме и Анри. А ещё об увлечении компьютерными играми.

— В ворота «Монако» дали пенальти после того, как судья обратился к системе VAR. А потом из-за нее же был отменен ваш решающий гол. Что вы в целом думаете об этом нововведении?

— Если офсайд и правда был, значит все справедливо. Но в целом VAR замедляет футбол. Из-за этих пауз футбол становится похожим на хоккей и мне это не очень нравится.

— VAR мог сыграть в вашу пользу в одном из эпизодов.

— Я не видел повторов. Значит, там ничего не было. Но как я вижу в последнее время, VAR тоже ошибается. Я не очень положительно отношусь к этой системе.



— Вопрос не по игре. Видели комиксы про себя?

— Да, прикольно.



— Авторов знаете?

— Нет. Но мне понравилось.



— Что сказал Жардим после игры?

— Лично мне – ничего. А всей команде – чтобы не расстраивались. Будем продолжать работать и тогда будут победы.