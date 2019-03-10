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«Шахтёр» и киевское «Динамо» одержали крупные победы в матчах чемпионата Украины

«Шахтёр» и киевское «Динамо» одержали крупные победы в матчах чемпионата Украины
Футбол / Прочие турниры

В матче 21-го тура чемпионата Украины донецкий «Шахтёр» разгромил львовские «Карпаты» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист».

Счёт на 6-й минуте открыл Виктор Коваленко с передачи Исмаили. На 34-й минуте преимущество «Шахтёра» увеличил Николай Матвиенко, которому ассистировал Тарас Степаненко. Перед самым свистком на перерыв счёт до крупного довёл Майкон. Во втором тайме четвёртый гол забил Коваленко, оформив дубль. В этом эпизоде голевой передачей отметился Исмаили. Точку в матче поставил Тайсон.

«Шахтёр», набрав 54 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Карпаты» (20) остались на 9-м месте в таблице.

В другом матче тура «Динамо» разгромило киевский «Арсенал» (4:0). Победу динамовцам принесли голы Дениса Гармаша, который оформил дубль, Сидслея и Виктора Цыганкова.

«Динамо», набрав 47 очков, по-прежнему занимает второе место в УПЛ. «Арсенал» (11) остался на последнем, 12-м месте в таблице.

Украина - Премьер-лига. 21-й тур
10 марта 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Шахтёр Д
Донецк
5 : 0
Карпаты
Львов
1:0 – Коваленко – 6, 2:0 – Матвиенко – 34, 3:0 – Майкон – 44, 4:0 – Коваленко – 64, 5:0 – Тайсон – 79
Удаления: нет – Онгла, 77
Украина - Премьер-лига. 21-й тур
10 марта 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо К
Киев
4 : 0
Арсенал К
Киев
1:0 – Гармаш – 28, 2:0 – Феррейра – 37, 3:0 – Цыганков – 45+1 (пен), 4:0 – Гармаш – 46
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