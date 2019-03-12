Наставник «Бешикташа»: Кариус сильно сдаёт, у него проблемы с мотивацией

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш высказал своё недовольство игрой вратаря Лориса Кариуса. Напомним, что немецкий футболист был отдан «Ливерпулем» в аренду турецкой команде на два года.



«Он виноват в пропущенных голах в последнем матче. Кариус сильно сдаёт, у него проблемы с мотивацией и настроем на игру. Такое началось с самого начала. Он не чувствует себя частью команды, поэтому нам нужно искать какое-то решение.



Да, у него есть талант, но наше сотрудничество не получается. Скажу честно, что если бы Толга был в строю, то я бы использовал его», — цитирует Гюнеша Daily Mail.

Ранее в СМИ сообщалось, что по условиям арендного соглашения Кариус не может оказаться в английской команде раньше 2020 года.