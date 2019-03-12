Форвард «Ростова» Кьяртанссон может перейти в шведский «Юргорден»

Нападающий «Ростова» Видар Кьяртанссон может продолжить карьеру в Швеции, сообщает Expressen.



По информации источника, в услугах 29-летнего исландского футболиста заинтересован «Юргорден». Сообщается, что руководство шведского клуба уже связалось с представителями Кьяртанссона, чтобы начать переговоры о возможном трансфере. Отмечается, что исландский форвард получает мало игрового времени в «Ростове» и заинтересован в переходе.



Кьяртанссон перешёл в «Ростов» из «Маккаби» в 2018 году. В нынешнем сезоне форвард сборной Исландии провёл восемь матчей за ростовчан в Российской Премьер-Лиге и отдал результативную передачу. Ранее футболист выступал за исландские команды, а также по одному году провёл в Норвегии, Китае и Швеции.