Игнатьев: хочу ещё долго играть в «Краснодаре», просто требую справедливости

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев рассказал, что он хочет остаться в клубе, несмотря на скандальную ситуацию с его переводом во вторую команду из-за отказа подписать новый контракт.

«Я бы хотел, чтобы действовало старое соглашение. Если у клуба есть желание поднять мне зарплату, будет здорово. А после окончания сезона вернулись бы за стол переговоров и обсудили всё нормально, а не так, как получилось сейчас. Мне было непонятно, зачем вообще вести подобные беседы перед важной игрой.



Хочется хороших отношений. Нет желания вступать в конфликты. Сейчас же в мой адрес идёт много непонятной критики со всех сторон.

Обидело ли меня такое отношение со стороны клуба? Да. Не скрою, стало обидно.



Карьера у футболиста во много раз короче, чем у любого другого работника, а риски гораздо выше. Да, если у клуба появится желание, оклад могут повысить. Но всё должно быть официально прописано, хотя я доверяю Сергею Галицкому и люблю его.



Мне бы очень не хотелось покинуть «Краснодар». Надеюсь сыграть в футболке «Краснодара» ещё много матчей. Я просто требую справедливости. Повторюсь, не прошу у клуба миллиардов.



Готов ли я уйти в аренду? Тут уже всё зависит от клуба. Я бы не хотел. Хочу играть за «Краснодар»", — приводит слова Игнатьева RT.