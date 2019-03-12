Массимо Каррера выступил в качестве эксперта на ТВ. Лучшие фото из Останкино

12 марта в Москве в телецентре «Останкино» Массимо Каррера выступил в качестве эксперта матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Атлетико».



Вчера вечером бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прилетел в Москву, а сегодня стал гостем студии «Матч ТВ», где вместе с Константином Геничем и ведущим Сергеем Акулининым обсудил предстоящую ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Атлетико».



Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые завоевали первый за 16 лет титул чемпиона России, а также одолели «Локомотив» в матче за Суперкубок страны. В конце 2018 года совет директоров «Спартака» принял решение освободить Массимо Карреру от должности главного тренера.



Лучшие кадры из телецентра «Останкино» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.