«Интер» готов предложить Раноккии новый контракт

«Интер» готов предложить защитнику Андреа Раноккии новый контракт. Как сообщает Calciomercato, миланский клуб хочет отблагодарить 31-летнего футболиста за преданность и предложить подписать соглашение ещё на один сезон. Действующий контракт защитника с нерадзурри истекает летом нынешнего года.

Раноккия перешёл в «Интер» летом 2011 года из «Дженоа». Сумма трансфера составила € 18,5 млн. За это время футболист дважды отправлялся в аренду в «Сампдорию» и «Халл Сити». С момента перехода в «Интер» защитник провёл 193 матча, однако в нынешнем сезоне сыграл всего лишь пять встреч.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе «Вильярреала» к Раноккии, однако в зимнее трансферное окно сделка так и не состоялась.