«Вильярреал» нацелился на Раноккию

«Вильярреал» проявляет интерес к защитнику «Интера» Андреа Раноккии, сообщает Football Italia.

По данным источника, испанский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. «Интер» может согласиться продать игрока за небольшую сумму, так как его контракт с клубом истекает через полгода.

30-летний Раноккия перешёл в «Интер» летом 2011 года из «Дженоа». Сумма трансфера составила € 18,5 млн. За это время футболист дважды отправлялся в аренду в «Сампдорию» и «Халл Сити». В нынешнем сезоне не провёл ни одного матча в итальянском чемпионате, хотя 19 раз попадал в заявку команды.

В последний раз футболист выходил на поле в официальном матче 20 мая во встрече 38-го тура Серии А с «Лацио» (3:2).