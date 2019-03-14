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Хуммельс: счёт 1:2 лишил «Баварию» веры в благополучный исход

Хуммельс: счёт 1:2 лишил «Баварию» веры в благополучный исход
Футбол / Лига чемпионов

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«До счёта 1:2 был очень напряжённый матч. У обоих ворот происходило немного событий, обе команды играли осторожно. Нам было тяжело начать показывать свой футбол. «Ливерпуль» открыл счёт после первого же момента, затем мы реализовали нашу первую возможность. Счёт 1:2 лишил нас веры в благополучный исход встречи. В оставшееся время «Ливерпуль» был лучше. До второго пропущенного игра был очень равной, хоть и не очень зрелищной», — цитирует Хуммельса официальный сайт «Баварии».

Напомним, первая встреча команд, которая состоялась 19 февраля на на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась со счётом 0:0. Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а мюнхенская «Бавария» завершила выступление в соревновании.

«Ливерпуль» обыграл «Баварию» в Мюнхене и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
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